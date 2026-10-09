Parque Ecológico comemora 42 anos com programação especial no feriado

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana completa 42 anos no feriado nacional desta segunda-feira, 12 de outubro, e terá uma programação especial para crianças e famílias. Em razão do aniversário, o parque estará aberto ao público na segunda de forma excepcional, já que o funcionamento regular ocorre de quarta-feira a domingo. A visitação pode ser feita das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h.

Neste dia 12, como parte da programação especial de aniversário, a equipe do parque oferecerá oficinas de Educação Ambiental gratuitamente, das 9h às 12h, na varanda do Núcleo de Educação Ambiental (NEA), próximo à entrada do Zoo. As crianças poderão colorir desenhos de animais, fazer palavras-cruzadas e caça-palavras.

Às 10h, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce no coreto, também próximo à entrada do zoológico.

Também às 10h, a Praça da Entrada do Zoo receberá a apresentação da peça teatral “A Menina e o Porco Chicó”, de Ronaldo Britto, voltada a toda a família. A história apresenta o encontro, em um bosque, entre uma menina que visita a avó e um porco falante chamado Chicó. Com músicas, a peça aborda a importância da alimentação saudável e de bons hábitos no dia a dia.

Para a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, o aniversário será especial. “A programação para a comemoração do 42º aniversário do Parque Ecológico está repleta de atividades lúdicas e que fortalecem a educação ambiental em nossa cidade. Será um dia de muito lazer e confraternização para as crianças e famílias. Esperamos que muitos venham prestigiar o zoológico neste dia”, disse.

“Todos são convidados a frequentarem o zoológico nesta data tão especial. O Parque Ecológico é um importante ponto turístico de Americana, considerado uma das 7 Maravilhas do município e referência na região”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O endereço é Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga. O estacionamento é gratuito. Para mais informações, o público pode ligar diariamente, das 8h às 16h, para o número temporário (19) 92015-3903, enquanto a linha (19) 3406-2075 passa por manutenção.

Maravilha de Americana

Inaugurado em 1984, o espaço abriga mais de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, distribuídos em mais de 100 espécies. Cerca de 80% são da fauna brasileira. Com 120 mil metros quadrados, o Parque Ecológico também desenvolve ações de conservação de espécies ameaçadas de extinção. O Parque Ecológico foi eleito por voto popular, em agosto, como uma das 7 Maravilhas de Americana.

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