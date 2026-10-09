Nova geração de academias aposta em tecnologia: o encontro entre o aluno digital e a academia automatizada

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O modelo tradicional de academia, baseado apenas em equipamentos, pesos e fichas de treino, vem cedendo espaço a uma nova geração de espaços voltados à prática de atividades físicas, cada vez mais conectados. Essa transformação acompanha o comportamento do próprio consumidor: segundo levantamento da ABC Fitness divulgado em 2025, quase 50% dos usuários utilizam diariamente aplicativos de condicionamento físico e bem-estar com inteligência artificial.

Para Leandro Aguiar, CEO da Fast Treino, rede de academias inteligentes que aposta em circuitos full body de até 36 minutos, combinando tecnologia, automação e eficiência operacional, o setor caminha para uma transformação irreversível, na qual a tecnologia deixa de ser diferencial e passa a ser pré-requisito de competitividade. “Mais do que incorporar tecnologia por tendência, a nova geração de academias precisa utilizá-la para resolver necessidades reais do consumidor, como praticidade, acompanhamento de resultados e estímulo constante. Softwares de gestão, check-in automatizado, histórico de treinos, pagamento por aplicativo, aulas imersivas com tecnologia embarcada nos equipamentos e aulas sem professor são algumas das opções que essas tecnologias oferecem ao negócio”, destaca.

A migração de processos tradicionais para a inserção de novas tecnologias nas academias é também uma boa opção de investimento, já que melhora a estrutura do espaço, aumenta leads e vendas, reduz custo operacional e viabiliza atendimento contínuo. No relatório State of AI, publicado pela McKinsey em novembro de 2025, 64% dos executivos ouvidos afirmam que a inteligência artificial já impulsiona a inovação em suas empresas, com destaque para ganhos em eficiência operacional e produtividade.

Diante desse cenário, gestores de academia precisam aprender a se relacionar com essa tecnologia para garantir a solidez do negócio. “Quanto antes os gestores souberem lidar com essas soluções, melhores serão os resultados”, pontua o CEO.

Academia sem recepcionista

A Fast Treino apostou nessa fatia do mercado wellness voltada à automatização e lançou uma academia sem recepcionista, sem necessidade de agendamento e 100% automatizada. Com catracas digitais e circuitos guiados de força e cardio em 12 estações, ambientados com iluminação imersiva em LED RGB, o aluno avança sozinho pelo percurso e finaliza o treino em apenas 36 minutos. “Incorporamos mais tecnologia e aplicamos uma metodologia assertiva e inédita no Brasil, para atender às demandas da rotina atual do consumidor sem abrir mão da excelência no treino”, conclui Leandro.

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