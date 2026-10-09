Alunos do Senac apresentam espetáculo em Americana

Alunos do curso Técnico em Teatro do Senac apresentam espetáculo em Americana

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Alunos do curso Técnico em Teatro, oferecido gratuitamente em parceria entre a Prefeitura de Americana e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), apresentam o espetáculo “O Casamento Suspeitoso” no Teatro Municipal Lulu Benencase, na próxima semana, com entrada gratuita. A peça baseada no texto de Ariano Suassuna pode ser vista nos dias 13 (terça-feira) e 14 (quarta-feira), às 20h. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

A formação oferecida por meio da Secretaria de Cultura e Turismo foi iniciada em abril de 2025, com carga horária de mil horas. Neste período, os participantes estudaram a construção e caracterização de personagens, a interpretação de papéis para atuação em teatro, TV, cinema, publicidade e plataformas digitais, além de outros conceitos como expressão emocional, corporal e vocal, improvisações dramáticas, elaboração de projetos teatrais e culturais e movimentos artísticos. Ao término do curso técnico, eles poderão obter o registro profissional de ator (DRT).

“Com esta parceria, a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi reforça seu compromisso com a qualificação e a formação de artistas de nosso município, apoiando o desenvolvimento da arte local e contribuindo para a formação de público”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Em “O Casamento Suspeitoso”, sob a direção de Miguel Damha e Bruno Smanioto, o grupo apresenta a história dos preparativos para um casamento que movimenta toda a comunidade em uma pequena cidade do interior. O que parecia ser uma grande celebração do amor começa a despertar desconfianças quando surgem indícios de que interesses financeiros podem estar por trás da união. Entre malandragens, falsas aparências, segredos e reviravoltas, entra em cena Cancão, personagem astuto que decide investigar a situação e revelar a verdade.

Nesta adaptação, a trama ganha uma estética inspirada no universo brega e na cultura popular nordestina, misturando humor, música, romantismo exagerado e tipos populares que refletem com irreverência as contradições humanas. Em meio a uma grande festa de casamento, a peça convida o público a rir das ambições, dos enganos e das máscaras sociais que surgem quando amor e dinheiro se encontram.

Ficha técnica:

O Casamento Suspeitoso

Texto: Ariano Suassuna

Direção: Bruno Smanioto e Miguel Damha

Elenco:

Anncica Docilet

Bruna Cristina Victoriano

Diego Oliveira Henrique

Edvaldes Altino de Queiroz Junior

Giovana Barbosa Caires da Silva

Helena Tonussi Bardou

Lucas Oliveira da Silva

Maiara de Oliveira Alves

Marianna Avanzi Pereira

Matheus Endrik dos Santos

Yasmin Natalli da Silva Lino

Figurino: Alunos da turma 04 do curso técnico de teatro Senac

Cenografia: Alunos da turma 04 do curso técnico de teatro Senac

Iluminação: Bruno Smanioto e Miguel Damha

Sonoplastia: Bruno Smanioto e Miguel Damha

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

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