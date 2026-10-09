6 elementos que não podem faltar nos dormitórios

A essência de dormitório aconchegante não está vinculada apenas com o estilo decorativo. Todas as inspirações empregadas em sua construção visual são direcionadas para uma estética harmônica e funcional, entretanto, para a arquiteta Rosangela Pena o cerne principal está ligado à saúde. “No momento que o morador se recolhe no cômodo, é preciso que encontre equilíbrio, descompressão e tranquilidade nas esferas física, mental e emocional“, avalia.

Para ela, o projeto de interiores do ambiente dialoga com as referências mais pessoais e íntimas de quem o habita. “Enquanto na área social pensamos nas pessoas como um todo, inclusive aquelas que serão recepcionadas, é no dormitório que elevamos o bem-estar do cliente em um patamar ainda mais elevado“, observa acrescentando que não se trata apenas do sono de qualidade, mas também da possibilidade de convívio em casal ou em atividades individuais como a leitura.

Entre os atributos que observa em cada projeto, a profissional destaca seis importantes apontamentos. Acompanhe:

1- Iluminação quente e indireta

A iluminação que propicia sensações de conforto e proteção não pode ser subjugada como algo menos importante no projeto. A luz correta conduz o morador ao repouso e ao sono. “No cenário oposto, pode ocorrer o contrário e, embora cansado, a pessoa desperta os sentidos e se vê ainda mais agitada“, pontua Rosangela.

Dessa forma, ela aposta em um projeto com iluminação indireta e o uso de abajures, arandelas e outros recursos próximos à cama e com fácil acesso para acionamento e regulagem. “A temperatura de 3000k da luz é prazerosa por não incomodar a visão e entregar uma atmosfera convidativa”, sugere.