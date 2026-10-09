6 elementos que não podem faltar nos dormitórios
6 elementos que não podem faltar na composição dos dormitórios
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Iluminação indireta, cortinas, tapetes e itens complementares como mantas e almofadas são recursos valiosos para potencializar os momentos de descanso no dormitório | Projetos: Rosangela Pena Arquitetura | FOTOS: Sidney Doll
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A essência de dormitório aconchegante não está vinculada apenas com o estilo decorativo. Todas as inspirações empregadas em sua construção visual são direcionadas para uma estética harmônica e funcional, entretanto, para a arquiteta Rosangela Pena o cerne principal está ligado à saúde. “No momento que o morador se recolhe no cômodo, é preciso que encontre equilíbrio, descompressão e tranquilidade nas esferas física, mental e emocional“, avalia.
Para ela, o projeto de interiores do ambiente dialoga com as referências mais pessoais e íntimas de quem o habita. “Enquanto na área social pensamos nas pessoas como um todo, inclusive aquelas que serão recepcionadas, é no dormitório que elevamos o bem-estar do cliente em um patamar ainda mais elevado“, observa acrescentando que não se trata apenas do sono de qualidade, mas também da possibilidade de convívio em casal ou em atividades individuais como a leitura.
Entre os atributos que observa em cada projeto, a profissional destaca seis importantes apontamentos. Acompanhe:
1- Iluminação quente e indireta
A iluminação que propicia sensações de conforto e proteção não pode ser subjugada como algo menos importante no projeto. A luz correta conduz o morador ao repouso e ao sono. “No cenário oposto, pode ocorrer o contrário e, embora cansado, a pessoa desperta os sentidos e se vê ainda mais agitada“, pontua Rosangela.
Dessa forma, ela aposta em um projeto com iluminação indireta e o uso de abajures, arandelas e outros recursos próximos à cama e com fácil acesso para acionamento e regulagem. “A temperatura de 3000k da luz é prazerosa por não incomodar a visão e entregar uma atmosfera convidativa”, sugere.
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A instalação de pendentes acima do móvel lateral é uma das alternativas adotadas pela arquiteta Rosangela Pena. Além de efetiva para uma leitura, é confortável para a convivência do casal antes de adormecerem | FOTOS: Sidney Doll
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2- Roupa de cama confortável
Considerando o tempo que passamos em contato com as peças, a arquiteta é categórica em afirmar a importância de um enxoval de alto padrão. “A categoria reúne uma ampla padronagem, estilos e preços. Sobretudo é preciso ponderar a maciez que tecidos como linho e algodão entregam durante o uso“, pondera.
Sobre as cores, ela diz que o conjunto pode apresentar cores mais sóbrias e fechadas, como o azul e verde escuro, ou versões dentro da paleta de tons pastel. “Prefiro evitar opções muito saturadas, como o vermelho e o laranja, que tendem a ser mais estimulantes. E isso vai contra o pretendido“, observa.
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A partir de bases neutras, o enxoval de cama pode ser complementado com cores nas almofadas e a manta peseira que decora a parte inferior da cama, assim como a arquiteta Rosangela Pena investiu no projeto deste dormitório de casal | FOTO: Sidney Doll
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3- Cortinas de tecido
Elas não são apenas adereços que vestem parede e janela: nos dormitórios as cortinas contribuem para suavizar a iluminação natural do ambiente e zelar pela privacidade. Neste quesito, a profissional também enfatiza a decisão por tecidos leves e macios para conferir leveza ao ambiente. “Tipologias com a sarja e o veludo são lindas, mas por serem encorpados podem pesar no visual“, argumenta Rosangela.
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Arrematando a elegância deste dormitório projetado pela arquiteta Rosangela Pena, a cortina não rouba atenção das escolhas principais, como a parede adornada com boiserie e a cabeceira estofada | FOTO: Sidney Doll
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4- Tapete
Disposto abaixo da cama ou na versão passadeira nas laterais da cama, a arquiteta considera que o tapete é um elemento a ser considerado pela conveniência do conforto. “Chega a ser um carinho o contato agradável dos pés descalços com a textura do material”, explica.
Entre os critérios de escolha, é essencial seguir a paleta de cores do cômodo para que o tapete não se torne uma peça desconectada do conjunto. No que diz respeito às medidas, independente do modelo da cama é primordial considerar o avanço lateral do tapete entre 50 e 70 cm. As passadeiras acompanham largura semelhante e o comprimento pode variar entre 1,50 e 2 m.
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Com tons claros na parede, na cabeceira e na mesinha lateral, o tapete selecionado pela arquiteta Rosangela Pena seguiu a diretriz que agrega os tons creme e branco | FOTO: Sidney Doll
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Em uma proposta semelhante, a arquiteta Rosangela Pena decidiu por um tapete inserido na paleta do cinza predominante no dormitório | FOTO: Sidney Doll
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5- Madeira e materiais naturais
Desde sempre a madeira é alçada como um material que, independentemente da sua forma de utilização, coopera para a criação de ambientes mais aconchegantes. Em tonalidades mais leves, a profissional enumera que ela pode estar presente no piso, mesmo nas versões porcelanato e vinílico, bem como mobiliário, painéis e outros detalhes decorativos.
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Na suíte do casal, a arquiteta Rosangela Pena elegeu o efeito ripado para combinar com o papel de parede, além de mimetizar a porta de acesso ao banheiro | FOTOS: Sidney Doll
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6- Almofadas e mantas
Elas já foram citadas anteriormente e, embora muitos possam considerá-las como recursos de menor importância, Rosangela aponta justamente o contrário: a inserção de almofadas e mantas é responsável por adicionar volume, textura e uma sensação mais convidativa à cama. “São itens que nos ajudam a construir camadas que arrematam a composição”, ressalta.
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A arquiteta Rosangela Pena recomenda a composição das almofadas com os travesseiros, variando desde o tecido, cores e dimensões | FOTO: Sidney Doll
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