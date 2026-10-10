Plantão realiza 63 atendimentos na Praça Basílio Rangel

Plantão habitacional realiza 63 atendimentos na Praça Basílio Rangel

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O plantão para simulação da compra de imóvel próprio realizou 63 atendimentos nesta semana, na Praça Basílio Rangel, no Centro de Americana. A iniciativa foi promovida em parceria entre o Programa Casa Paulista e a Construtora Itajaí, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

A ação foi destinada a famílias inscritas no Cadastro Habitacional do município, com renda mensal de até três salários mínimos.

Durante o plantão, os participantes receberam informações sobre as unidades habitacionais disponíveis e orientações sobre programas habitacionais que oferecem subsídio de R$ 13 mil por meio de carta de crédito.

O secretário municipal de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto, destacou a articulação para ampliar as oportunidades de acesso à moradia no município. “A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi está atenta às oportunidades oferecidas pelos diversos programas habitacionais, visando disponibilizar à população opções e encaminhamentos para a conquista da casa própria. As parcerias com o programa Casa Paulista e Construtora Itajaí contribuíram para ampliar o atendimento das demandas e diminuir o déficit habitacional na cidade”, disse Cezaretto.

Cadastro Habitacional

Os interessados em participar do Cadastro Habitacional de Americana podem se inscrever pelo site inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br ou comparecer à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O atendimento presencial é realizado na Avenida Brasil, nº 1.293, Jardim São Paulo.

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