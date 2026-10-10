Estação Cultura recebe o Pagode da Estação domingo

Estação Cultura de Americana recebe o Pagode da Estação neste domingo

Leia + sobre diversão e arte

A Estação Cultura de Americana recebe, neste domingo (11), o Pagode da Estação, com apresentação do Grupo Badauê e discotecagem do DJ Fael. O evento ocorre das 16h30 às 22h, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A Estação Cultura fica na Avenida Dr. Antônio Lobo, 196, no Centro.

Formado em 2021, o Grupo Badauê é composto pelos integrantes Italo Rocha (violão e voz), Ricardo Burioze (cavaco e voz), Vinícios Castilho (percussão), Rodrigo Silva (percussão) e Luis Fernando (percussão).

“Apoiar a sociedade civil na promoção de eventos que levam cultura e lazer para a população de Americana também está entre as atribuições do poder público e, na administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, os produtores culturais encontram portas abertas para o diálogo em favor da arte”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP