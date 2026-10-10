Imagens de arquivo

Um homem que saiu correndo atrás da esposa em um condomínio em Sumaré movimentou os moradores esta sexta-feira. O caso aconteceu na rua Oscar Pires de Assis, Jd. Luz D’Alma – Sumaré. O homem de 29 anos chamou a atenção dos moradores.

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Durante patrulhamento pela Avenida Rebouças, em Sumaré, a equipe policial recebeu informações sobre um pedido de socorro no condomínio Terras de Ravena. No local, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo marido.

Bateu e saiu correndo atrás dela

Segundo testemunhas, o homem a perseguiu pelas áreas comuns do condomínio, desferindo socos e empurrões, sendo contido por outros moradores.

A vítima também informou ter sido ameaçada com uma arma de fogo que estaria na residência. A equipe localizou o suspeito no apartamento e, mediante autorização, realizou buscas com apoio de outras equipes policiais, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.

A vítima, que apresentava hematomas pelo corpo, foi encaminhada ao pronto atendimento para receber cuidados médicos. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, com uso de algemas em razão do risco de fuga e do comportamento apresentado.

A ocorrência foi registrada, e a autoridade policial manteve o indivíduo preso.

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