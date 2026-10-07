Ouvidoria de Americana recebe Selo Ouro por excelência no atendimento ao cidadão

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O setor de Ouvidoria da Prefeitura de Americana conquistou o Selo Ouro Ouvidoria Cidadã, certificado concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A cerimônia de entrega foi realizada nesta segunda-feira (5) na sede do tribunal, na capital paulista.

O reconhecimento é resultado do desempenho alcançado por Americana ao longo de 2026 no Índice de Adequação às Diretrizes de Ouvidoria (IAO), no qual o município atingiu o nível mais alto de excelência. O Selo Ouro considera a qualidade dos serviços prestados, o compromisso com a transparência, a efetividade no atendimento e a escuta das demandas da sociedade.

A pontuação máxima também foi alcançada por iniciativas voltadas à inclusão, à prevenção e ao combate a todas as formas de discriminação e assédio, à prevenção e ao combate à violência contra as mulheres e ao estímulo à participação social.

Para o responsável pela Ouvidoria de Americana, Eduardo Spilla, a premiação reconhece o trabalho realizado pelos servidores públicos e reforça o papel do órgão como canal de diálogo entre o cidadão e a administração pública. “Receber esse prêmio é uma honra e demonstra que avançamos na qualidade dos serviços oferecidos. Não teríamos conseguido o ouro sem o apoio do prefeito Chico Sardelli e do comprometimento dos nossos gestores para a melhora contínua no atendimento à população”, destacou Eduardo Spilla.

A Ouvidoria Municipal atua como ponte entre a população e a administração pública de Americana. O órgão recebe as manifestações dos cidadãos e contribui para a fiscalização e o aprimoramento dos serviços públicos municipais. Os serviços podem ser acessados pelo site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

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