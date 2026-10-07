O vereador Lúcio Donizete promoveu, nesta terça-feira (6), no Teatro Municipal Manoel Lyra, um evento de conscientização sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. A iniciativa, de autoria do parlamentar, integra as ações da Semana Municipal de Conscientização sobre a Saúde Mental de Crianças e Adolescentes.

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O evento teve como objetivo ampliar o debate sobre o tema, destacando a importância da prevenção, do diálogo, do acolhimento e da atenção aos sinais que podem surgir ainda na infância e na adolescência. A programação contou com a apresentação da peça Identidade, da Lumen Cia. de Artes da Diocese de Piracicaba, além de outras apresentações culturais e da participação do Combo Instrumental Heitor Villa-Lobos, sob a regência do maestro.

Para o vereador Lúcio Donizete, promover momentos como esse contribui para levar informação à população e fortalecer a rede de cuidado.

“Falar sobre saúde mental é falar sobre cuidado, prevenção e, principalmente, sobre pessoas. Precisamos estar atentos às nossas crianças e adolescentes, ouvir, acolher e criar caminhos para que eles possam buscar ajuda quando necessário”, destacou.

Segundo o parlamentar, a iniciativa também busca aproximar famílias, escolas, profissionais e a comunidade do debate sobre saúde mental.

Segue o vereador Lúcio

“Essa é uma pauta que precisa estar presente no nosso dia a dia. Quando cuidamos da saúde mental das nossas crianças e adolescentes, estamos também cuidando das nossas famílias e construindo uma sociedade mais preparada para enfrentar esses desafios”, afirmou Lúcio Donizete.

O evento reuniu autoridades, profissionais, famílias e moradores de Santa Bárbara d’Oeste, proporcionando uma noite de cultura, reflexão e conscientização.

A iniciativa reforça a atuação do vereador Lúcio Donizete em ações voltadas à proteção, ao desenvolvimento e ao bem-estar de crianças, adolescentes e famílias do município.