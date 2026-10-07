O famoso prédio esqueleto da avenida Abdo Najar em Americana vai ser sede de uma Startup com serviços de tecnologia voltados ao setor de supermercados. O prédio era para ser um hospital privado mas a proximidade da rodovia Luis de Queiroz (SP 304) fez com que o projeto não conseguisse aprovação na Câmara ou na prefeitura.

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O local ficou fechado por quase duas décadas e a família proprietária deixou o projeto do hospital depois das várias negativas para abrir o hospital no local. Acabou virando mesmo um prédio esqueleto, que chamava a atenção por quem passava pelo local.

Novo espaço onde era o prédio esqueleto

A Nextop™ (antigamente conhecida como Top Sistemas) é uma empresa brasileira de tecnologia com mais de 28 anos de experiência, especializada em prevenção de perdas, inteligência artificial e soluções de automação para o setor de varejo e supermercados.

STARTUP DE AMERICANA CRESCE E GANHA ESPAÇO-

A Nextop aponta em seu perfil no linkedin que a “tecnologia está em nosso DNA, desde 1997 fazemos história com nossas soluções disruptivas em busca de promover a justiça. A Nextop™ é precursora do primeiro sistema de prevenção de perdas no PDV de supermercados, com a inovação do sistema CASH que audita e monitora a operação sensível e crítica da frente de caixa”.