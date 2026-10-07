Audiência pública discute orçamento de quase R$ 1,9 bilhão para Sumaré

Audiência pública na Câmara discute orçamento de quase R$ 1,9 bilhão para Sumaré em 2027

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O plenário da Câmara Municipal de Sumaré recebe, no dia 16 de outubro, às 18h, audiência pública para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 283/2026, de autoria do prefeito Henrique do Paraíso, que estima as receitas e fixa as despesas do município para o exercício de 2027. A audiência é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento que estima quanto o município deverá arrecadar e estabelece como os recursos públicos poderão ser utilizados ao longo do ano. Para 2027, a proposta encaminhada pelo Poder Executivo prevê um orçamento total de R$ 1.898.812.000, considerando os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Entre as áreas com maior previsão de recursos estão Saúde, com R$ 484,7 milhões; Educação, com R$ 465,9 milhões; Administração, com R$ 216,5 milhões; Urbanismo, com R$ 143,7 milhões; e Previdência Social, com R$ 136,3 milhões.

Do total previsto, R$ 1,53 bilhão corresponde a despesas correntes, que incluem gastos com pessoal e encargos e outras despesas de manutenção dos serviços públicos. Outros R$ 296,4 milhões estão previstos para despesas de capital, sendo aproximadamente R$ 210,3 milhões destinados a investimentos.

A audiência pública é uma oportunidade para que a população conheça a proposta orçamentária, acompanhe os dados apresentados e participe do debate sobre a aplicação dos recursos públicos antes da votação do projeto pela Câmara Municipal.

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