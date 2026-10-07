Negociação ‘subiu’ A FEAAC (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo), representando os SEAACs (Sindicatos), entrou com pedido de mediação junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região diante da falta de avanços nas negociações com o setor patronal das categorias de contabilidade e assessoramento.

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O Sescon (Sindicato Patronal) apresentou a terceira contraproposta aos representantes dos trabalhadores, mas não houve concordância em três pontos principais: vale-refeição, piso salarial e reajuste por faixas.

“A data base destas categorias é 1º de agosto e até agora não conseguimos fechar a Convenção Coletiva de Trabalho. Pedir a mediação junto ao Tribunal Regional do Trabalho é uma tentativa de apararmos as arestas e concluirmos a negociação”, explicou a presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva.

Com relação aos pontos de discordância Helena entende que o valor da refeição subiu mais que o reajuste proposto pelo setor patronal, o que está inviabilizando a alimentação adequada dos trabalhadores. Para a presidenta do SEAAC, o piso precisa ser melhorado, pois os valores atuais não atraem quem vai ingressar nas categorias. O reajuste por faixa salarial também é rejeitado pelos representantes dos trabalhadores, visto que penaliza quem ganha melhores salários, tratando estes empregados de forma desigual.

Negociação com perspectiva boa

“Esperamos que a mediação aconteça na próxima semana e possamos sair do Tribunal com a Convenção Coletiva finalizada, garantindo segurança jurídica e tranquilidade para os trabalhadores e também as empresas”, finalizou.