Chico entrega certificados de Cuidador de Idosos para 37 formandos

Prefeito Chico entrega certificados do curso de Cuidador de Idosos para 37 formandos

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O prefeito Chico Sardelli e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, entregaram os certificados do curso de Cuidador de Idosos a 37 formandos, na noite desta segunda-feira (5). A cerimônia foi realizada no Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca).

A formação foi realizada em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação (Secom) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“A qualificação profissional é fundamental para que as pessoas tenham mais oportunidades para ingressarem no mercado de trabalho. O curso de Cuidador de Idosos prepara os profissionais para a especialização e um atendimento de qualidade e humanizado, promovendo o cuidado e o bem-estar das pessoas idosas, uma prioridade no nosso governo”, disse o prefeito Chico.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade ressaltou a importância das parcerias. “Agradecemos ao Fundo Social de São Paulo e a todos os parceiros que tornaram possível esta ação tão importante para a população. Estamos abrindo mais turmas para o curso de Cuidador de Idosos, oferecendo gratuitamente a qualificação profissional nesta função fundamental que atende com dignidade nossos idosos”, afirmou Lionela.

O secretário de Saúde, Danilo Oliveira, destacou a importância da formação de profissionais para o cuidado com a população idosa. “Com a perspectiva de um envelhecimento saudável, uma das diretrizes é a formação dos recursos humanos para a sociedade, promovendo a qualidade de vida para nossos idosos. Capacitar profissionais para o cuidado humanizado é um diferencial que a Secretaria de Saúde, o Fundo Social e todas as secretarias buscam, visando o atendimento da população idosa no município”, disse Danilo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também destacou a escolha do curso e a demanda por profissionais na área. “O Fundo Social foi muito assertivo e sensível em escolher este curso. A população está envelhecendo proporcionalmente mais e há uma demanda para este serviço que necessita ser suprida junto aos idosos. A iniciativa atende as pessoas que precisam deste cuidado e as que estão procurando emprego e podem ser capacitadas para exercer a função de cuidador de idosos, uma profissão que está sendo muito requisitada no mercado de trabalho”, afirmou Rafael.

O secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, enfatizou a busca por parcerias para a realização de ações junto à população. “Trabalhamos na logística e na divulgação do curso, para alcançar um resultado bastante positivo e que pudesse atender esta demanda na cidade, engajando as próximas turmas que já estão sendo formadas. Parabéns e sucesso aos formandos, à Lionela e sua equipe e ao prefeito Chico pela iniciativa, que vem trazer uma ação inteligente e humana, promovendo um novo ofício e também o cuidado com os idosos, cuidando de gente, que é o que esta gestão faz de melhor”, reforçou Leon.

A solenidade também contou com as presenças da coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Tamara Cury; da diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra; da diretora de Atenção Primária à Saúde, Simone Maciel; da presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Mariana Zimermann; das professoras do curso, Liliane Cristina Martins Souza e Julia de Souza; entre outros convidados.

Inscrições

As inscrições para o curso de Cuidador de Idosos estão abertas e as aulas começam nesta quarta-feira (7), no Cuca. Serão formadas turmas nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, com limite de 20 vagas por turma.

Os interessados podem se inscrever presencialmente na sede do Fundo Social de Solidariedade de Americana, na Rua das Poncianas, nº 930-B, Jardim Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. É obrigatória a apresentação de documento pessoal e comprovante de endereço recente de Americana.

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