Inscrições para a 1ª Corrida da Guarda Municipal continuam

Inscrições para a 1ª Corrida da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste continuam

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As inscrições para a 1ª Corrida da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, que será realizada em 1º de outubro, continuam. O evento contempla corrida de 6 km e caminhada de 3 km, com largada às 7 horas, na sede da GCM — Rua Curitiba, 259, no Jardim Pérola.

As inscrições podem ser realizadas até 25 de outubro ou até o limite máximo de participantes ser atingido, por meio do site podiumchip.com.br, com valores a partir de R$ 72,50.

Todos os inscritos terão direito a um kit com chip de cronometragem e número de peito, além de medalha. No ato da inscrição, por um valor adicional, a pessoa também pode optar por receber uma camiseta alusiva ao evento, cujo design já está definido, com estampa camuflada azul.

Ao final da corrida, serão distribuídos prêmios para os cinco primeiros colocados gerais e os melhores classificados por idade, nos gêneros masculino e feminino. O evento também contará com uma categoria específica para servidores das forças de segurança (guarda municipal, policial militar, bombeiro e policial civil), com premiação para os três melhores homens e para as três melhores mulheres.

O evento é uma realização da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), e organização da PodiumChip.

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