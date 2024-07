Pablo Marçal vem pro lançamento de Eliel em SB

O coach famoso que vai ser candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal vem a Santa Bárbara d’Oeste neste sábado participar do lançamento da pré-campanha do vereador Eliel Miranda a prefeito da cidade.

Eliel busca se consolidar como nome alternativo em uma campanha que se desenha para repetir o duelo duríssimo que foi o de 2020, com o atual prefeito Rafael Piovezan (PL) batendo o então outro novato Dr José (União Brasil) por apenas 700 votos.

Além de Pablo Marçal

Também estará no evento o vice-governador do Estado Felício Ramuth (PSD), do mesmo partido de Eliel.

