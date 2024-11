Com foco no plano de expansão, Rede de Supermercados Pague Menos inaugura Central de Panificação, na cidade de Nova Odessa

A Rede de Supermercados Pague Menos crava mais um marco em sua história de excelência: sua Central de Panificação, na cidade de Nova Odessa. Pensada para abastecer todas as 37 lojas, nas 21 cidades onde atua, o projeto faz parte do audacioso plano de expansão, e acontecerá em fases. A data de 11 de novembro de 2024 marca a primeira parte desse plano, no qual a finalização está prevista para fevereiro de 2025.

Durante cerimonial, que contou com a presença dos sócios-proprietários, diretores, gestores e colaboradores da nova Central de Panificação, o destaque ficou por conta do comprometimento em a Central ser uma referência e reconhecida pela qualidade inigualável da produção de seus itens. “É um privilégio estarmos aqui inaugurando esta Central, que representa um significativo investimento na estrutura do nosso negócio, repleta de maquinários tecnológicos e que elevam o padrão da nossa produção. Esse projeto expande nossa capacidade de produção, proporcionando aos nossos Clientes produtos frescos, saborosos e produzidos de maneira sustentável. Além do impacto na qualidade dos nossos produtos, a Central de Panificação também simboliza um compromisso contínuo com a inovação e o crescimento”, afirmou durante seu discurso Ozeias Pereira Oliveira, gerente de Novos Negócios da Rede de Supermercados Pague Menos.

Todo plano de expansão da Rede de Supermercados Pague Menos visa melhorar a experiência do Cliente, e essa novidade não é diferente. “Hoje celebramos o início de uma operação que foi planejada com muito cuidado e compromisso. Esta Central de Panificação foi projetada para atender com eficiência e com itens de altíssima qualidade. Nossa equipe se dedicou a ajustar cada detalhe da operação para garantir que nossos produtos reflitam o padrão de qualidade que prezamos diariamente com os Clientes da nossa Rede”, comentou Remo Leite Torres, gerente de Produção da Central de Panificação da Rede de Supermercados Pague Menos, durante seu discurso.

A inauguração da Central de Panificação reforça o compromisso da Rede de Supermercados Pague Menos com a inovação, a qualidade e a satisfação dos Clientes. Esse projeto, que representa um passo importante na expansão da Rede, não só aprimora a capacidade de produção e distribuição de produtos frescos e saborosos, mas também reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização de suas equipes. Com essa nova estrutura, a Rede segue firme em sua missão de levar aos Clientes o melhor da panificação, com um padrão de excelência que se reflete em cada item entregue nas lojas.

