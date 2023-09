Rede de Supermercados Pague Menos decidiu reabrir a unidade da Rua 13 de Maio, em Santa Bárbara d’Oeste. A loja no local foi fechada em 2021 e, segundo a rede, houve pedidos para que fosse reaberta. A previsão de inauguração é na segunda quinzena de novembro deste ano.

Este ponto comercial é tradicional no município barbarense. São mais de 70 anos de história de supermercados ali. Começou com o mercado Celeme, que atendeu de 1950 a 1993. Depois veio o Batajão, de 1993 a 1999. Na sequência foi a vez do Paulistão, de 1999 a 2003. O Supermercados Pague Menos operou de 2003 a 2021. “Estamos em reforma para deixar esta unidade mais aconchegante e moderna. Teremos caixas de autoatendimento e implantação de expositor refrigerado de bebidas, tudo pensado em nossos Clientes, para que tenham uma ótima jornada de compra”, afirma Erico Bollis, gerente de operações do Supermercados Pague Menos, responsável em acompanhar a obra. “Nosso estacionamento conta com 62 vagas para carros e seis para motos”, finaliza Bollis.

LEIA TAMBÉM: Centro Ecológico de Santa Bárbara tem novo bezerro, o Thor

A inauguração da nova unidade do Supermercados Pague Menos reafirma o compromisso da Rede e o carinho que tem por Santa Bárbara d’Oeste. É o município onde está instalada sua primeira unidade, na avenida da Amizade, no Jardim Europa, e outras duas: na Cidade Nova e no Jardim Firenze. “A região da Vila Aparecida é tradicional e durante todo o período de operação do Pague Menos nos acolheu muito bem. O prédio ainda estava sob nossa responsabilidade e vemos essa reabertura como uma oportunidade de expressar nossa gratidão à comunidade que nos apoia, principalmente os nossos Clientes”, explica o gerente de Expansão da Rede de Supermercados Pague Menos, Eder Prado Martins.

Com 1.620 metros quadrados, a reformulação traz uma nova identidade visual com layout moderno, seguindo as novas lojas do Supermercados Pague Menos., além de gerar empregos e contribuir com o desenvolvimento da cidade. “É um ponto tradicional de comércio alimentar e tem uma grande identificação com a população do entorno. Após o fim de nossas atividades, muitos questionaram o porquê de mudarmos. Na época, foi uma necessidade de ampliação, por isso, construímos a loja do Firenze. Mas, após estudos e análises vimos que realmente era preciso ouvir o que nossos Clientes queriam”, finaliza Eder Prado Martins.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP