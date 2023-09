Poupatempo. Ver.s vão a Alesp pra agilizar

Poupatempo na Alesp- O presidente da Câmara de Nova Odessa

Wagner Morais, e os vereadores Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, e Levi Tosta, o Levi da Farmácia, estiveram nesta quarta-feira (13/09) na Alesp (Assembleia Legislativa), com o presidente e deputado estadual André do Prado, para pedir a intercessão, junto ao governo estadual, para agilizar a entrega da unidade do Poupatempo em Nova Odessa. Também apresentaram pedidos de recursos para a saúde pública municipal.

Recentemente, Pelé e Levi apresentaram a denúncia de que, há um ano, a Prefeitura paga o aluguel do prédio que deve abrigar o serviço, mesmo com o imóvel fechado. Neste período já foram desembolsados cerca de R$ 180 mil em recursos públicos, mesmo com o imóvel sem utilização.

Leia + sobre política regional

O deputado recebeu um ofício assinado pelos três vereadores, onde Pelé, Levi e Wagner explicam que o convênio para a implantação do Poupatempo foi assinado em fevereiro de 2022 e, passados 18 meses, a unidade ainda não entrou em funcionamento na cidade.

“A Prefeitura informou que o atraso é decorrente de problemas causados pelo Governo do Estado. Nós não conseguimos confirmar essa informação. Então, viemos à Alesp para pedir que o deputado interceda e nos ajude a resolver qualquer impasse que esteja adiando essa inauguração”, afirmou Pelé.

“Os vereadores vieram reivindicar a abertura do Poupatempo, que já faz tempo que está para ser aberto e não está funcionando. Tenham certeza do meu compromisso. Vou levar a reivindicação de vocês ao governo estadual e também para a Prodesp, que é quem cuida das unidades do Poupatempo, para que o mais breve possível nós possamos inaugurar o Poupatempo em Nova Odessa”, afirmou o deputado André do Prado.

TAMBAÚ. Na semana passada, Pelé e Levi estiveram em Tambaú, município que fica na região de Santa Rita do Passa Quatro, onde o convênio para instalação do serviço foi assinado no mesmo dia do convênio com Nova Odessa (19 de fevereiro de 2022). Contudo, naquela cidade, o Poupatempo está funcionando desde janeiro.

“Semana passada estivemos em Tambaú, visitando o Poupatempo de lá pois, no mesmo dia, 19 de fevereiro de 2022, foram assinados os convênios autorizando a implantação de unidades em Nova Odessa e Tambaú. A diferença é que lá o Poupatempo já funciona, enquanto aqui (a prefeitura) paga o aluguel há um ano e o nosso Poupatempo não funciona”, afirmou Pelé.

“Lá (em Tambaú), o prefeito tomou as atitudes e colocou pra funcionar (o Poupatempo). Aqui em Nova Odessa, ficaram esperando algo do Estado, já gastaram R$ 180 mil com aluguel e o prédio continua fechado. Lá (em Tambaú) funciona desde o ano passado. Aqui, segue fechado”, emendou Levi.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP