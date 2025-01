PagueMenos apostará em corridas o ano todo

Vista uma roupa confortável e calce seu tênis! A Rede de Supermercados PagueMenos, com organização da Chelso Sports, anuncia o Circuito Corridas Pague Menos 2025. Neste ano, a proposta acontecerá em OITO etapas em OITO cidades diferentes, com as distâncias de 5km, 10 km, 21 km, Corridinha Kids e Petfriendly.

O start será no dia 16 de fevereiro de 2025, domingo, no município de Limeira, trazendo o melhor da corrida de rua com um percurso incrível sobre a supervisão técnica da FPA (Federação Paulista de Atletismo).

As etapas passarão também pelas cidades de Americana (30/3), Valinhos (18/5), Itu (15/6), Piracicaba (17/8), Paulínia (27/9), cidade novidade no Circuito e será uma etapa noturna, Mogi Guaçu (26/10) e Campinas (16/11). As inscrições já estão abertas no site https://www.corridapaguemenos.com.br/, para todas as etapas. Quem quiser, poderá adquirir o combo com todas as corridas ou realizar inscrição para cada uma.

Leia + Sobre todos os Esportes

A primeira e a terceira etapa, em Limeira e Valinhos, além dos 5km e 10km, terão Corridinha Kids. A segunda corrida trará, mais uma vez, a meia maratona, na cidade de Americana, junto as distâncias de 5km e 10km. Nas cidades de Piracicaba e Campinas receberão, além dos 5km e 10km, Corrida Petfriendly.

Sempre inovando, a etapa da Paulínia, a sexta do Circuito Corridas Pague Menos 2025, será à noite.

O Circuito Corridas PagueMenos 2025 dá continuidade ao sucesso das edições de 2023 e 2024

que reuniram milhares de atletas, de profissionais a iniciantes. O objetivo é consolidar a prática esportiva como parte da vida das pessoas, promovendo saúde, bem-estar e inclusão.

Em todas as etapas haverá premiações em vales-compra para os cinco primeiros colocados no geral, dos 5km, 10 km e 21km, masculino e feminino.

Segundo o gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon, a iniciativa reforça o compromisso social da empresa. “Por meio de apoios e patrocínios a eventos culturais e esportivos, oportunizamos à comunidade experiências enriquecedoras.

No caso da corrida de rua, tratamos de uma modalidade inclusiva, acessível a qualquer pessoa que atenda aos requisitos físicos e médicos”, comenta.

Cecon também destaca a importância do evento para as cidades participantes. “Levamos o esporte a localidades que, muitas vezes, enfrentam barreiras para acesso a iniciativas esportivas. Assim, promovemos saúde, bem-estar e qualidade de vida. Este circuito é mais um reflexo do papel ativo da Rede Pague Menos na democratização do esporte e na promoção de um estilo de vida saudável”, conclui.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP