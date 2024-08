o Palmeiras recebeu o Cuiabá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro com início às 18h30 (horário de Brasília).

O Verdão dominou a partida inteira e goleou o Dourado por 5 a 0. Felipe Anderson, Murilo, Maurício e Estêvão, duas vezes, marcaram os gols do jogo. Com a vitória, o Palmeiras segue brigando pelo topo da tabela, com 44 pontos, atrás somente de Botafogo com 46 e Fortaleza, com 45.

Abel Ferreira voltou a ser criticado nas redes sociais, neste sábado (24), após uma fala infeliz em uma coletiva de imprensa. Dessa vez, após a goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão.

A repórter Alinne Fanelli, da BandNews FM, iniciava uma pergunta simples, pedindo para o treinador português atualizar jornalistas sobre a situação do lateral Mayke, que deixou a partida lesionado e chorou no banco de reservas.

Abel Ferreira interrompeu a pergunta dizendo “mais uma lesão…”, antes de iniciar uma resposta apontada nas redes sociais como machista.

“Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações para a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Leila (Pereira)”, iniciou o treinador.

Fora das competições de mata-mata (Copa do Brasil e Libertadores), agora resta ao Verdão buscar o tricampeonato inédito no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo contra o Athlético PR fora de casa.

