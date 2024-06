Palmeiras apanha do Fortaleza (0-3) e perde a chance de liderar

O Fortaleza não tomou conhecimento do Palmeiras e venceu por 3 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão. Os erros de Abel Ferreira pesaram e o Verdão desperdiçou a chance de assumir a liderança. Com o revés, o Alviverde fica na segunda posição, com 23 pontos. O Leão é o nono, com 17 pontos.

Leia + Sobre todos os Esportes

Sem afobação, o Fortaleza abriu o placar na primeira descida. Pikachu achou Lucero, que invadiu a área e soltou a bomba, 1 a 0.

Antes mesmo dos 5 cinco minutos do 2o tempo, Lucero, completamente livre na entrada da área, ampliou. O terceiro poderia ter saído com Pikachu, mas o chute saiu pela linha de fundo.

Sem forçar, o Leão conseguiu o gol que sacramentou a vitória. Bruno Pacheco arrancou do meio-campo, não foi impedido pelos rivais, invadiu a área e deu números finais ao duelo, 3 a 0.

Palmeiras e Corinthians domingo

Na próxima rodada, o Fortaleza encara o Juventude, em casa. Enquanto isso, o Palmeiras faz clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP