Palmeiras cola no São Paulo no top 3 das redes sociais

Na edição atual do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, o IBOPE Repucom destaca o desempenho mensal no volume de novos inscritos nas redes sociais. Os 50 clubes considerados no estudo acumularam um total de 2,1 milhões de novos seguidores durante o mês de julho, e os cinco clubes que mais se destacaram foram: Palmeiras, Vasco, Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Juntos, foram responsáveis por 1,6 milhão de inscrições, ou 76% do total entre todos os 50 clubes no período.

O Palmeiras liderou no mês de julho ao somar 608 mil novas inscrições no combinado de suas redes sociais. O “Verdão” também obteve o maior ganho de seguidores no TikTok (300 mil novos inscritos), e no Instagram o clube somou 285 mil inscrições, tornando o perfil do clube o terceiro mais seguido do Brasil nesta plataforma. Com os resultados, o time paulista atingiu a marca de 22 milhões de inscrições na somatória de suas mídias digitais. É importante ressaltar que, com este resultado, o Palmeiras está a apenas 200 mil seguidores de chegar à terceira posição do ranking geral e ultrapassar o rival São Paulo, atualmente com 22,3 milhões de inscritos.

O Vasco somou 400 mil novas inscrições no total de seus perfis oficiais, o segundo melhor desempenho de julho. O “Cruz-Maltino” liderou o crescimento no Facebook (100 mil novos seguidores) e no YouTube (40 mil). Seu maior resultado foi no Instagram, onde somou 252 mil novos inscritos. Os números podem ser consequência da repercussão da contratação de Philippe Coutinho.

O Flamengo registrou o terceiro maior crescimento ao contabilizar 359 mil novas inscrições na somatória de suas redes sociais. No Instagram, o “Fla” arrecadou 211 mil novas adesões durante o mês de julho e, como consequência, bateu a marca de 20 milhões de inscritos na plataforma. Além disso, o “Rubro-Negro” figurou entre os maiores resultados no TikTok (100 mil novo seguidores), no “X” (28 mil) e no YouTube (20 mil) e, com estes ganhos, o clube atingiu a marca inédita de 59 milhões de inscrições no combinado de seus perfis.

O Corinthians ocupou o quarto maior desempenho do mês. Foram cerca de 143 mil novas inscrições no combinado de suas contas. O “Timão” figurou entre os melhores crescimentos no Instagram ao somar 123 mil novos inscritos, ou 86% de todo o seu ganho. O Corinthians se destacou também no YouTube ao arrecadar 20 mil novos seguidores.

O Cruzeiro fecha o TOP5 dos maiores resultados ao registrar 68 mil novas inscrições no acumulado de suas plataformas. O maior crescimento cruzeirense foi no Instagram, com 56 mil novos inscritos, ou 83% de todo o seu desempenho.

O Fortaleza e o Paysandu também obtiveram destaque em julho. O clube cearense alcançou a marca de quatro milhões de inscrições no total de seus perfis oficiais, e o Paysandu atingiu os dois milhões de inscrições na somatória de suas contas.

Fonte: IBOPE Repucom – Ranking digital dos clubes brasileiros

O levantamento é divulgado mensalmente pelo IBOPE Repucom e tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das bases digitais dos 50 clubes com o maior número de seguidores do país.

