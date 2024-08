Palmeiras encara Botafogo em alta precisando vencer

Após vencer o jogo de ida no Nilton Santos por 2 a 1, o Botafogo visita o Palmeiras nesta quarta-feira (21/8), às 21h30, no Allianz Parque, por uma vaga nas quartas de final da Libertadores-2024.

O Glorioso joga pelo empate para pegar São Paulo ou Nacional-URU na próxima fase.Caso o Palmeiras vença por um gol de diferença, a vaga será definida na disputa por pênaltis.

O Botafogo chega embalado após a goleada diante do Flamengo por 4 a 1, no domingo. O Alviverde também venceu clássico no fim de semana – 2 a 1 sobre o São Paulo, com gol no apagar das luzes.

No Brasileirão, a equipe treinada por Abel Ferreira vem de vitória emocionante no Choque-Rei. No último domingo (18), o Alviverde bateu por 2 a 1 o rival São Paulo, com gol salvador de Flaco López aos 56 do 2º tempo.

Palmeiras

Já os comandados por Artur Jorge vêm muito embalados, já que golearam o Flamengo por 4 a 1 em casa e retomaram a liderança do Campeonato Brasileiro.

