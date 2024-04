O Palmeiras estreou com empate na Libertadores 2024

O time brasileiro foi a Bueno Aires e arrancou um empate contra o San Lorenzo. O Palmeiras entrou em campo com o time reserva, como havia feito na estreia de 2023, mas desta vez se deu melhor.

Leia + Sobre todos os Esportes

O @SanLorenzo saiu na frente com Romaña, que subiu sozinho na área do goleiro Lomba e fuzilou para o gol.

Piquerez (foto) marcou de falta no fim do 2o tempo para buscar o empate para o Verdão.

O time do técnico Abel Ferreira agora encara o Santos pela finalíssima do Campeonato Paulista no domingo. O alvinegro praiano joga pelo empate depois de ter vencido por 1 a o a primeira partida na Vila Belmiro.

