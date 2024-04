Um motociclista que trabalha com entrega de delivery

sofreu grave acidente na noite desta quarta-feira em Americana.

Ele teve seu pescoço atingido quando passava por um trecho que tem fios de concessionária caídos. Amigos viram o acidente e chamaram o resgate logo em seguida.

O ex-vereador Valdecir Duzzi (PDT) gravou parte do resgate e postou nas redes sociais. Ele disse ao NM que está em uma cruzada contra os fios caídos das concessionárias de telefonia na cidade.

“Esses fios oferecem grande risco de acidente para quem está motorizado mas também para os pedestres, em especial crianças e idosos”, afirmou.

