Fernando da Farmária é o 3o vereador a confirmar

sua ida para o PSD de Americana. O partido do ex-ministro Gilberto Kassab e do vice-prefeito Odir Demarchi agora tem 3 parlamentares com mandato.

Além de Fernando, estão na legenda o outro novato Lucas Leoncine (ex-PSDB) e o campeão de votos Juninho Dias (ex MDB).

FF foi recebido no PSD pelo presidente Fábio Renato e pelo vice-prefeito. Ele estava acompanhado pelo assessor e fiel escudeiro Wlad Castro.

Hoje único vereador da região da Cidade Jardim, Fernando espera aumentar a votação de 2020 para competir e buscar uma das 2 ou 3 vagas que o PSD deve fazer na cidade.

