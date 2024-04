no streamingo no Brasil trazidos aos leitores do NM com apoio da Just Watch

Este é um livro para aqueles cuja aflição parece não ter fim e cujas realizações parecem impossíveis de serem alcançadas. Unção do Rompedor, novo livro da profeta Ariane Iracet, é um alento aos cristãos que se encontram atormentados pela angústia e almejam a libertação divina para conseguir ter paz e atingir os próprios objetivos.

Na obra, publicada pela Citadel Grupo Editorial, a autora apresenta exemplos bíblicos para ressaltar a importância de romper as barreiras que impedem de chegar mais longe. Entre as histórias narradas está a de Sara, que acreditava estar velha demais para gerar um filho, mas pela fé alcançou a maternidade.

Isaque foi gerado na velhice,

pois Sara já estava com mais de 90 anos,

já não tinha mais […] o ciclo menstrual.

E essa criança foi gerada pelo poder de Deus.

Isso está falando de milagre, está falando do impossível.

Sara rompeu na questão da Fé e o impossível aconteceu na vida dela.

(Unção do Rompedor, pg. 90)

Segundo a autora, quebrar uma barreira é enxergar em Deus um meio para vencer as limitações, assim como fez Zaqueu quando Jesus visitou Jericó. A baixa estatura o impediria de ser visto em meio à multidão, então, subiu em uma figueira-brava para ser percebido pelo Senhor. Cobrador de impostos, conseguiu não apenas ser visto, mas ganhou de Jesus, além da unção e bençãos, a cura da avareza e uma nova vida, longe da corrupção.

Por meio de exemplos bíblicos como estes, Ariane Iracet mostra aos leitores como é possível se libertar dos aprisionamentos, romper com as cadeias da injustiça, vencer causas difíceis e mais. Neste livro, o público cristão encontra as chaves para se desvencilhar do aprisionamento e alcançar o sucesso em diferentes áreas da vida.

FICHA TÉCNICA

Título: Unção do rompedor

Autora: Ariane Iracet

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550474065

Dimensões: 15 x 1 x 23 cm

Páginas: 144

Preço: R$ 59,90

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Ariane da Silva Iracet nasceu em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. É empresária, advogada e palestrante, casada com Vinicius Iracet e mãe de Lucas e Talita. Exerce liderança no ministério de libertação da IEJN Alphaville e em plataformas digitais, bem como participa ativamente do Ministério Profético Vinicius Iracet Internacional.

Redes sociais da autora:

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

