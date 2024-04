McDonald’s de Sumaré abre vagas de emprego sem experiência

A unidade do McDonald’s de Sumaré está com vagas abertas.

“Estamos procurando por pessoas apaixonadas por fazer o cliente se sentir especial, com habilidades voltadas para vendas e facilidade no mundo digital, incluindo aplicativos. Se você se encaixa nesse perfil, essa oportunidade é para você! Envie seu currículo para o WhatsApp (19) 99204-1227”.

A descrição da função, carga horária e salário serão combinados na entrevista.

Segundo o informativo das vagas, não é necessária experiência. É necessário residir em Sumaré.

Benefícios: Vale transporte, convênio médico e odontológico, vale alimentação e refeição, auxílio creche de R$450 para todas as mães com filhos e até 4 anos e mais.

