Chico e Leoncine dão ‘start’ nas obras do ginásio do Jardim Ipiranga

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, esteve na Praça de Esportes Aristides Pisoni, no bairro Jardim Ipiranga, para vistoriar o início das obras de reforma do espaço, que começaram esta semana. O chefe do Executivo visitou o local acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Esportes, Marcio Leal, e do vereador Lucas Leoncine. Serão realizadas melhorias em toda a estrutura, incluindo o ginásio principal, áreas externas e o campo de bocha.

“É uma satisfação enorme acompanhar o início desta reforma tão aguardada pelos moradores da região do Jardim Ipiranga. Todo o espaço será renovado, fazendo com que a população volte a frequentar este local e oferecendo mais opções de lazer e atividades físicas para crianças, jovens, adultos e também para a terceira idade”, destacou o prefeito.

Nesta fase inicial da obra, os trabalhos consistem em demolições e remoções, serviços que serão executados ao longo dos próximos dias com o objetivo de preparar o local para execução do projeto.

As intervenções vão incluir pintura geral, reforma do piso das quadras interna e externa, reforma dos banheiros e vestiários, reforma das instalações elétricas e hidráulicas com substituição de louças e metais, troca das telhas de fibrocimento, impermeabilização de laje, paisagismo, instalação de novos acessórios esportivos e implantação de quadra de areia. A reforma é executada pela empresa Flash Serviços e tem investimento de R$ 636 mil, recurso com origem no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

“Os moradores do Jardim Ipiranga já estão muito animados com o início dos trabalhos por aqui e em breve poderão desfrutar de toda essa estrutura renovada, inclusive o campo de bocha que é um pedido frequente da comunidade. Vamos dar mais vida a esta praça”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“É mais uma notícia boa no esporte americanense, mais um equipamento esportivo recebendo melhorias em nossa cidade. Já temos a escolinha de ginástica rítmica aqui no local e tenho certeza que, com a estrutura reformada, vamos atrair ainda mais atletas e frequentadores. Agradeço ao prefeito Chico e ao vice Odir por sempre incentivarem e investirem no nosso esporte”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A revitalização do campo de bocha já está em andamento e tem investimento de R$ 193.841,92, sendo R$ 119.365,00 provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal Vanderlei Macris, intermediada pelo vereador Lucas Leoncine, e R$ 74.476,92 de contrapartida da Prefeitura.

“A reforma da Praça de Esportes do Jardim Ipiranga é um sonho sendo realizado. Buscamos recursos através do nosso trabalho e, graças ao empenho da gestão Chico e Odir, essa importante obra está saindo do papel. Sou dessa região, brinquei muito nesta praça e agora só tenho a agradecer por este avanço”, comentou Leoncine.

As intervenções no Jardim Ipiranga fazem parte de uma série de reformas nas Praças de Esportes de Americana. Os espaços dos bairros São Manoel e Nova Americana já foram concluídos e entregues à população, enquanto na Vila Bertini e no Antônio Zanaga os trabalhos seguem em andamento.