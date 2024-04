Nesta quinta-feira (4), o jornalista José Luiz Datena

vai anunciar pela sexta vez que entra em uma pré-campanha. Tucanos e pessebistas ouvidos pela CNN admitem que esse roteiro pode ser repetido e consolidar Tabata Amaral como uma “3ª via” em São Paulo.

“Datena chega com muito ânimo e é um ativo. Não sabemos se ele será vice de Tabata”, diz o presidente do PSDB, Marconi Perillo. “Vamos decidir juntos o que ele vai fazer”.

O apresentador tem fama de se apresentar como candidato- a prefeito, governador, senador- e depois desistir.

Desta vez ele é a grande esperança dos tucanos na recuperação do prestígio na capital e 3o maior orçamento do país.

