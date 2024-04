Estudantes de Americana são convidados a participar do Salão do Humor

A Secretaria Municipal de Educação articula com os organizadores da 23ª edição do Salão do Humor Internacional em Americana a visita dos estudantes à mostra de arte gráfica, que acontece entre os dias 15 e 23 de junho, na Câmara de Americana. As inscrições de trabalhos podem ser feitas até o dia 17 de maio

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, e a secretária adjunta da pasta, Evelene Ponde Medina, receberam o idealizador do evento, Geraldo Basanella. No último dia 19, ele esteve com diretores das unidades para convidar os estudantes a participarem do evento.

“O tema deste ano é ‘Ando preocupado com o que ando preocupado’ e estamos otimistas de que receberemos trabalhos significativos”, declarou Basanella. A temática é uma sugestão e os participantes podem inscrever peças nas categorias charge e cartum; HQ, tirinhas e pequenos contos de humor/poemas jocosos; caricatura em arte gráfica e em escultura; mangá humor e grafite humor.

Cada autor pode inscrever até três obras, acompanhadas de um breve relato dos fatos, pessoas ou situações representados. Os trabalhos devem ser entregues na Biblioteca Municipal ou na Diretoria Regional de Ensino, em papel A4.

Ghizini convidou os estudantes americanenses a apresentarem seus trabalhos. “O tradicional Salão do Humor tem a qualidade e o tamanho dos artistas inscritos. É uma ótima oportunidade para que nossas crianças e adolescentes manifestem sua criatividade”, disse.

Cada categoria do Salão terá dois vencedores, que receberão prêmios em dinheiro. A premiação também será concedida a quem visitar a mostra. Os valores e demais regras de participação devem ser conferidos no regulamento da mostra.