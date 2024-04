Motoboy morre após ser encontrado caído em rodovia de Santa Bárbara

Um trabalhador barbarense, motoboy identificado como Renan Gouveia, foi encontrado às margens da Rodovia Margarida da Graça Martins, no bairro Caiubi, por volta das 19h30 da noite de ontem (03). Ele deixa esposa e uma filha pequena.

Segundo informações de outros motociclistas, o motoboy estava numa rotatória próximo à empresa ProtDesc e chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. Colegas tentaram reanimá-lo por aproximadamente 30 minutos.

Existe a suspeita de que ele tenha sido atropelado por um veículo em alta velocidade. O corpo segue no Instituto Médico Legal para perícia e as informações do velório devem ser divulgadas em breve.

Muito querido na região, Renan trabalhava em dois locais. Nas redes sociais ele fazia questão de compartilhar seu amor e rotina com a esposa e a filha, de apenas 7 anos.

No Facebook, um amigo escreveu: “um verdadeiro campeão. Desde criança Renan sempre foi uma pessoa querida. Tinha tudo para dar errado e se tornou um grande homem, uma família linda, um cara trabalhador e honesto. Só o pai lá de cima sabe de todas as coisas. Só o tempo vai amenizar essa dor eterna”.

