Palmeiras vai pegar Botafogo na Libertadores; SP pega Nacional URU

O Botafogo vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores-2024.

A definição aconteceu nesta segunda-feira (3/6), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Tricolor encara o Nacional do Uruguai com a decisão final ficando para o Morumbis.

O primeiro jogo será no Estádio Nilton Santos, entre os dias 13 e 15 de agosto, e o segundo no Allianz Parque, em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto. A Conmebol divulgará a tabela detalhada em breve.

O Botafogo avançou como segundo colocado do Grupo D, com 10 pontos. Já o Palmeiras terminou em primeiro no Grupo F, com 14 pontos – venceu Liverpool-URU (3 a 1 em casa e 5 a 0 fora), Independiente del Valle (3 a 2 fora e 2 a 1 em casa) e empatou com o San Lorenzo (1 a 1 na Argentina e 0 a 0 em São Paulo).

Quem passar de Palmeiras e Botafogo enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional-URU. Nas semis, quem passar poderá encarar Flamengo, Bolívar, Peñarol ou o 1º colocado do Grupo C, que ainda será definido em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.

