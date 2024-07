Palmeiras perde no Rio e fica em 3o no 1o turno

O Palmeiras foi derrotado pelo até então lanterna Fluminense no Rio de Janeiro por 1 a o e vai terminar o 1o turno na 3a posição do Campeonato Brasileiro- atrás de Botafogo e Flamengo.

O Verdão soma 36 pontos e fica 1 atrás do Flamengo e outros 4 atrás do Botafogo. O Flamengo tem um jogo a menos- contra o Inter, adiado por conta da Copa América.

O jogo foi agitado com o time carioca tomando mais as ações do jogo, mas sem conseguir criar grandes chances de gol até os 40′ do segundo tempo.

O colombiano Jhon Arias fez o único gol da partida aos 42′ do segundo tempo.

Palmeiras como no ano passado

Em 2023, o Botafogo também terminou como líder no 1o turno, mas o Verdão obteve uma arrancada fantástica no 2o turno e conquistou o bicampeonato.

