Palmeiras renova com Abel Ferreira até 2025

Abel renovou- o multicampeão do Palmeiras

Em uma iniciativa pioneira e histórica, a presidente Leila Pereira promoveu uma entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres nesta terça-feira (16), na Academia de Futebol. Por quase duas horas, todas as profissionais presentes tiveram a oportunidade de questionar a mandatária palestrina sobre diversos assuntos relacionados ao clube.

“É um prazer imenso estar aqui com vocês neste dia que, sem sombra de dúvidas, é histórico para nós, mulheres. Não conheço nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva formada somente por mulheres. Quando tivemos esta ideia, nós divulgamos e, por incrível que pareça, ouvi muitas perguntas: ‘Por que só mulheres?’. O que eu digo aos homens é que não sejam histéricos (risos). Não é isso que dizem da gente? Nós não somos histéricas, só queremos que eles sintam o que nós, mulheres, sentimos desde que nascemos”, declarou Leila no discurso de abertura do evento.

A presidente prosseguiu: “Nós não queremos privilégio. Queremos ter a oportunidade de mostrar que somos competentes, queremos ter espaço neste mundo do futebol que é tão masculino. Constantemente, vou a reuniões e só tem homens. Convoco coletivas de imprensa na Academia de Futebol e vejo 30 homens e duas ou três mulheres. Eu me sinto totalmente solitária, então temos de dar um basta. Não pode ser normal ter só uma mulher à frente de um grande clube na América do Sul. Por que isso acontece? Porque sofremos diversas restrições. Nós podemos estar onde quisermos, esse é o motivo da nossa reunião hoje”, afirmou. “Que hoje seja um marco para nós, mulheres, nos posicionarmos sempre. Somos capazes, só queremos mais oportunidades”, completou.

Aproveitando o momento histórico, Leila divulgou uma notícia em primeira mão que fez jus ao grande encontro: a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. “Muitos questionam sobre contratações, e o meu foco sempre foi manter o nosso elenco e os profissionais que têm demonstrado estabilidade com relação à performance em campo. Eu acho que o grande reforço do Palmeiras é acreditar nos profissionais que estão dando certo. Nós renovamos o contrato com o nosso treinador Abel até dezembro de 2025. Como sabem, o contrato iria até dezembro de 2024 e era um desejo muito grande manter este treinador tão vencedor. Eu acho que é uma grande notícia para o nosso torcedor, para o Abel e para toda a comissão técnica”, contou Leila Pereira, que rasgou elogios ao comandante português.

