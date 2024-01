Quem costuma ir aos supermercados já deve ter visto ovos de páscoa expostos nas gôndolas antes mesmo de acabar o mês de janeiro.

Os panetones mal deixaram seus postos e já foram trocados pelo produto típico da Páscoa, que este ano será em 31 de março.

No supermercado Pague Menos do Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, os ovos já ganharam seus espaços e as primeiras unidades chegam a R$78,90 (Kinder Ovo) e R$89,90 (Ferrero Rocher).

