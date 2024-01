Com os dias de verão é natural que as pessoas procurem por calçados leves, confortáveis e, acima de tudo, arejados. E a tendência da estação é de muito frescor, romantismo e equilíbrio, razão pela qual a coleção de verão da Bottero, uma das principais fabricantes de calçados em couro do país, traz uma explosão de tendências e cores para a estação, combinados com detalhes em tramas, crochês e palhinhas.

Esses três elementos estão predominando na estação mais quente. Combinado com o couro, uma das matérias-primas de maior durabilidade para os calçados, o brilho também marca presença, seja com destaque ou detalhe nos tamancos, sapatilhas e sandálias. De acordo com fashionistas da Bottero, as versões da temporada ainda trazem tamancos com salto plataforma, combinadas com elementos em tramas e crochê, que empregam aquele tom romântico e feminino.

Pelo segundo ano consecutivo, os tamancos, mocassins e loafers, que se

tornaram queridinhos da marca, ganham versões em palha natural e jeans, explicando o porquê deles não saírem da mente das consumidoras. Feitos em couro, são fáceis de modelar e visualmente mais elegantes.

Enquanto os acabamentos e detalhes em brilho pelos cristais, pedras e metalizados trazem sofisticação nas versões Mary Jane e Chanel, elementos naturais pelas cordas, cortiças e palhas, além das tranças e costuras, transferem aquele toque de leveza, descontração e frescor – tudo que desejamos para os dias de sol, não é mesmo?

Separamos, abaixo, algumas opções para você arrasar nesse verão!

Sobre a Calçados Bottero

A Bottero é uma das maiores fabricantes de calçados do país. Através da dedicação e talento de seus 2.500 funcionários, a empresa produz até 18 mil pares de sapatos por dia. Todos feitos a partir do minucioso trabalho de pesquisa desenvolvido pela equipe de estilistas da marca, que viaja ao exterior para acompanhar desfiles e feiras, e também ao interior do Brasil, a fim de identificar regionalismos e novos materiais.

Chegam à linha de produção apenas os modelos que atendem ao objetivo da empresa, que é oferecer sapatos femininos que entreguem design, conforto e qualidade num mesmo produto, além do couro, que é sua matéria-prima principal.

Bottero_356804

Sandália em couro summer burnish azul lago. De salto bloco baixo. Possui tiras finas transpassadas. Traseiro aberto com tira ajustável e fivela forrada em couro.

Preço sob consulta

www.bottero.net

Bottero 356305

Sandália em couro summer burnish offwhite com tramado. De salto bloco médio e meia pata para maior conforto. Possui traseiro aberto, fechamento com tira ajustável e fivela forrada em couro.

Preço sob consulta

www.bottero.net

Bottero_357202

Sandália em couro summer burnish preto. Possui tira trançada manualmente. De salto bloco alto e meia pata para maior conforto. Modelo com o traseiro fechado e tira ajustável com fivela de metal ônix.

Preço sob consulta

www.bottero.net

Bottero_356504

Sandália rasteira com tira gaspea bordada e couro atanado Napoli orquídea. Possui detalhes bordados na palmilha, garantindo um visual descontraído ao produto.

Preço sob consulta

www.bottero.net

Bottero356503

Sandália rasteira com trança em crochê. Modelo de tira reta. Possui detalhes bordados na palmilha, garantindo um visual descontraído ao produto.

Preço sob consulta

www.bottero.net