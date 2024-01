Moradora de Sumaré ganha viagem para Paris no sorteio do shopping

2024 começou com muita sorte para as três sumareenses sorteadas na campanha “Natal dos Sonhos”, realizada pelo Shopping ParkCity Sumaré.

“Estamos imensamente felizes em presentear três moradoras da cidade, pois cada uma das nossas iniciativas é planejada com o objetivo de levar experiências inesquecíveis. Queremos ser mais que um centro de compras, mas também um espaço de lazer e entretenimento, onde as famílias possam aproveitar ao máximo”, comentou Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Julliana Batista Lasso Cagellari foi a ganhadora do prêmio principal: uma viagem a Paris com direito a acompanhante. “Moro em Sumaré há 20 anos e frequento o Shopping ParkCity desde a inauguração. Ser sorteada foi surreal pois nunca ganhei nem uma rifa. Com o prêmio vou realizar o sonho de viajar de avião com a minha família, algo que nunca fizemos”, contou emocionada.

LEIA + NOTÍCIAS

As outras duas clientes contempladas foram Luana Arielly Ribeiro do Amaral e Akita Bárbara Teixeira Osório. Cada uma ganhou um vale-compras de R$ 5.000,00. “Sem dúvidas meu ano começou muito bem. Foi uma grata surpresa ser sorteada na campanha do Shopping ParkCity Sumaré. Parabéns aos envolvidos pela iniciativa. Estão todos de parabéns”, comentou Luana.

A campanha “Natal dos Sonhos” foi realizada de 24 de novembro a 7 de janeiro. A cada R$ 250,00 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, o consumidor tinha direito a um cupom. O sorteio foi realizado na quarta-feira, 10/1, na Praça de Alimentação.

“Encerramos mais uma ação com chave de ouro. Nossa campanha de Natal só reforça o propósito da administração, que preza por ações que impulsionam as vendas do empreendimento ao mesmo tempo em que proporcionam momentos únicos aos nossos clientes”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.