Palmeiras e São Paulo têm jogo de tensão de olho na Liberta

Palmeiras e São Paulo fazem hoje um dos clássicos mais tradicionais do país de olho nos jogos decisivos da Libertadores no meio de semana.

O resultado deste domingo pode alterar o humor com que Verdão e Tricolor jogam na quarta e quinta nos jogos de volta no torneio continental.

O clássico é marcado por jogos históricos e retrospecto de muitos tabus, o chamado Choque-Rei ofereceu uma série de grandes clássicos nos últimos anos entre os gigantes paulistanos. No mais recente duelo, empate sem gols dentro do Morumbis pela quarta rodada do Brasileirão de 2024.

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 347 vezes pelas contas são-paulinas, e há muito equilíbrio entre os rivais: 116 vitórias do Tricolor e 116 triunfos do Verdão, além de 115 empates. O São Paulo já balançou as redes 443 vezes e sofreu 453 gols.

O Palmeiras, por sua vez, usa uma contagem diferente e considera 357 clássicos contra o Tricolor. Assim, nas contas do Verdão, o São Paulo tem vantagem, com 120 triunfos, 119 empates e 118 vitórias palmeirenses, com 460 tentos alviverdes e 452 gols são-paulinos.

Palmeiras e Botafogo

O Verdão tem jogo decisivo na quarta-feira pela Libertadores. O time recebe em casa o Botafogo precisando da vitória simples para levar o jogo para os pênatis ou vitória por 2 gols ou mais para avançar no tempo normal.

