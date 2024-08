Palmeiras vence Flamengo, mas cai na Copa do Brasil

O Palmeiras até que venceu o Flamengo na noite desta quarta-feira em São Paulo.

Mas o placar de 1 a 0 não foi suficiente. O Verdão está fora da Copa do Brasil porque os cariocas venceram o jogo de ida na semana passada por 2 a 0.

O técnico do Alviverde Abel Ferreira foi expulso e o VAR teve participação importante no jogo. A tecnologia deu e tirou gol do Verdão.

Gols do Palmeiras

O primeiro gol dos paulistas foi anulado pela bandeirinha, mas a revisão confirmou o tento ainda no primeiro tempo.

Na seguda etapa, Flaco Lopez marcou o segundo, mas a checagem do VAR deu que ele estava centímetros a frente.

As duas equipes voltam a se encontrar no domingo, agora pelo Campeonato Brasileiro.

