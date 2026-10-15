O Palmeiras fez seu papel e venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da CONMEBOL Libertadores 2026, disputado ontem à noite (14 de outubro de 2026), em um Maracanã com mais de 69 mil torcedores.

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Com uma atuação letal nos contra-ataques, o Verdão abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com Flaco López, após cruzamento de Piquerez. Na segunda etapa, aos 39 minutos, o volante Marlon Freitas ampliou com um belo chute de primeira para aplicar a “lei do ex”.

O Fluminense pressionou bastante e conseguiu diminuir nos acréscimos, aos 48 minutos, com um gol de cabeça do jovem Wesley Natã, após falha na saída do goleiro Carlos Miguel.

Palmeiras no Brasileirão

No sábado, o alviverde vai a Curitiba encarar o 3o colocado Athletico. Na luta pelo título, o Palmeiras está apenas um ponto atrás do líder Flamengo.

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