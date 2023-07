Palmeiras volta a vencer (3-1 no Fortaleza)

Depois do vexame na Copa do Brasil, o Palmeiras voltou a vencer

agora pelo campeonato brasileiro. O Verdão bateu o Fortaleza por 3 a 1 com gols no final da partida. Antes da partida deste sábado (22),o Verdão vinha de sequência de um triunfo nos últimos oito jogos e jejum que já perdurava cinco partidas na Série A do Campeonato Brasileiro.

Não mais: em pleno Allianz Parque, o time de Abel Ferreira derrotou o Leão do Pici por 3 a 1, em partida válida pela 16ª rodada da competição nacional de pontos corridos.

O Alviverde começou a partida melhor que o rival, abrindo o placar logo no início, com Richard Ríos. Os comandados do técnico português, entretanto, caíram de rendimento ao longo do confronto — o que permitiu o gol de empate de Lucero, no fim do primeiro tempo.

Em uma etapa final de pouquíssima inspiração ofensiva, o Palmeiras contou com gols de Breno Lopes e Raphael Veiga — que findou incômodo jejum de 12 embates sem marcar —, além de ótima atuação do goleiro Weverton, para derrotar o Fortaleza por 3 a 1.

Com o resultado, a equipe palestrina alcança a marca de 28 pontos na disputa, reassumindo — ainda que provisoriamente — a terceira colocação da tabela de classificação. Por outro lado, o Leão do Pici estaciona nos 23 pontos, com seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

O time verde volta a campo na próxima semana, novamente pelo Brasileirão. O Palmeiras visita o América-MG no Independência, às 16h (de Brasília) do domingo.

