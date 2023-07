No próximo dia 29 de Julho às 15 hs no Estádio Municipal Centro Esportivo Ver. José Pereira, Sumaré receberá o Jogo das estrelas Futebol Solidário com a participação de grandes Craques do Futebol arte Brasileiro em prol do aniversário de 155 da Cidade de SumaréO Empresário Gil Santos coordenador da Seleção Craques Master Brasil relata que já está confirmado a presença de vários ex jogadores que fizeram história no futebol brasileiro e mundial dentre ele : Goleiro Gilmar ex Palmeiras, Lateral Pavão ex São Paulo, Nilson ex Flamengo e Corinthians, Alexandre Rosa ex Palmeiras, Diego Macedo ex Corinthians e Atlético Mineiro, Jean Carlo ex Palmeiras, Zenon ex Corinthians e Seleção brasileira, Macedo ex São Paulo, Vasco e Grêmio, Ezequiel ex Corinthians, Marcelo Wernek ex árbitro de futebol, Tonhao Bi Campeão pelo Palmeiras, Muller Tetra campeão mundial quatro Copas do Mundo, Viola Tetra Campeão mundial , Rogerinho R9 da Seleção Brasileira de amputados e tbm craque do Corinthians e o lendário Ademir da Guia (Divino) a lenda viva do Futebol brasileiro da Academia Alviverde.Teremos também a presença confirmada do Mestre do Piseiro Thiago Ferraz e do Sósias dos jogadoresRonaldinho Gaúcho, Pique e muito mais….

O Árbitro da partida será José Henrique de Carvalho da Confederação brasileira

A Entrada será um Kg de alimento não perecível em prol do projeto Driblando a Fome

Os Portões do estádio serão abertos a partir das 14 hs para uma partida preliminar das escolinhas de futebol do Município

Realização GS7 Eventos esportivos – Craques Master Brasil.

Apoio: Prefeitura Municipal de Sumaré – Secretaria de Esportes

Sumaré 155 Anos é a Bola da Vez!!!