Filho descumpre medida protetiva, vai à casa da mãe e acaba preso

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar, nesta quinta-feira, após descumprir uma medida protetiva. A vítima é a própria mãe.

Segundo a equipe, os agentes foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, no bairro Frezzarin, em Americana, o indiciado estava deitado defronte ao portão da residência de sua genitora.

Feito contato com a vítima que, apresentou medida protetiva contra seu filho, informou que momentos antes da chegada dos policiais, o indiciado estava proferindo xingamentos e ameaçando pular o portão. As partes foram conduzidas até à Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu preso.

