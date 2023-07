O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20) traz os decretos de criação da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) de Esportes e da Escola Técnica Estadual (Etec) de Sumaré, assinados pelo governador Tarcísio de Freitas. As aulas das duas unidades começam no segundo semestre. Com as novas unidades, o Centro Paula Souza (CPS) passa a administrar 77 Fatecs, distribuídas em 70 cidades paulistas, e 225 Etecs, presentes em 167 municípios. LEIA TAMBÉM: Programa Futuro Certo disponibiliza vagas em 9 cursos do Senac Fatec de Esportes Primeira faculdade pública estadual paulista a oferecer o curso superior de tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, a unidade recém-criada inicia as atividades em agosto, com 40 alunos. As aulas serão ministradas no período da noite. Ao se formar, o tecnólogo poderá trabalhar em clubes, associações esportivas e recreativas, no setor de hospedagem e turismo, na organização de eventos e em instituições de ensino. A Fatec vai dividir o campus projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake, no bairro da Vila Maria, zona norte da Capital, com a Escola Técnica Estadual (Etec) de Esportes Curt Walter Otto Baumgart. A área de 72 mil metros quadrados abriga 2 quadras poliesportivas, 2 campos de futebol society com grama sintética, 2 quadras de tênis, 2 paredões de esportes de rebater, 1 quadra de vôlei de areia, 1 ginásio poliesportivo coberto, uma pista de atletismo, 1 pista de caminhada, além dos laboratórios de musculação, pilates, tênis de mesa, boxe, dança e expressão corporal e artes marciais. Etec de Sumaré A nova Etec participou do Vestibulinho para o segundo semestre de 2023 oferecendo o curso técnico de Administração, para 40 alunos, no período noturno. Com a unidade, a Região Administrativa de Campinas passa a contar com 34 Escolas Técnicas do CPS. O Estado investiu R$ 14,1 milhões na construção da sede da unidade recém-criada. Iniciada em novembro de 2021, a obra foi finalizada neste mês. Até a mudança para o novo prédio, as aulas serão ministradas na Escola Estadual João Franceschini. A partir de agosto, Etec e Fatec do município passam a compartilhar o mesmo campus.

‌