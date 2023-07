Chico e Odir acompanham início de recape da Avenida São Jerônimo

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam, nesta quinta-feira (20), o início do recapeamento da Avenida São Jerônimo, no trecho entre a Rua Índia e Avenida Luigi Merchiori (dois sentidos), na região do bairro Morada do Sol. Eles estavam ao lado do secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Estamos avançando no programa de recapeamento de dezenas de ruas de Americana. Sabemos da necessidade desse investimento em mobilidade urbana em várias regiões da nossa cidade. Americana está voltando a sorrir novamente”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou o trabalho de melhorias na malha asfáltica. “Mais uma via de grande fluxo de veículos sendo recapeada em nossa cidade. A nossa gestão tem priorizado a recuperação dessas vias, pensando justamente na segurança do trânsito e na qualidade de vida da população”, disse Odir.

“Estamos com frente de trabalho de recape e melhorias nas vias em vários pontos de Americana, e vem muito mais por aí”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Por meio do crédito do Programa Desenvolve-SP, no valor de R$12.301.677,91, serão recapeadas 24 vias. O recurso foi intermediado pelo deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

LEIA TAMBÉM: Guanabara, Santa Maria e São Domingos ganham iluminação de LED

Esta linha de crédito também contemplou os recapes das Ruas Japão, Pedro Pinese, China, das Açucenas (entre Rua dos Antúrios até Rua das Tulipas), Coelho Neto, Hermes Fontes e das Galáxias. Vencedora do processo licitatório, as obras estão sendo realizadas pela FFL Sinalização, Comércio e Serviços Eirelli.

O programa inclui ainda os recapes das avenidas Abdo Najar e América, e das Ruas José Verissimo, Valentin Menegati, João Damiani, da Igualdade, José Sacoman, Lua, Saturno, Alfredo Spínola, Florindo Cibin (entre a Rua Índia até Rua Frederico Penachione), das Hortências (entre a Rua das Açucenas até a Rua das Petúnias), Benedito Chaga (entre a Rua Alfredo Spínola até a Rua Taquari), França (entre a Avenida Europa e Rua Espanha), Riciotti Saciloto (entre a Rua Salvador Giordano e Avenida Rafael Vitta) e Carlos Vassalo (entre a Rua Humberto Pollo e Rua Lucia Scognamillo).

“Estamos seguindo um cronograma de recape, atendendo as ruas prioritárias. Temos uma listagem com as vias que também necessitam de investimento, e o prefeito Chico e o vice-prefeito Odir estão na busca por recursos para a realização das obras”, explicou o secretário de Obras.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP