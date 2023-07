Programa Futuro Certo disponibiliza vagas em 9 cursos do Senac

O Programa Futuro Certo, uma iniciativa das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, está com vagas abertas para cursos livres de curta duração e cursos técnicos, oferecidos por meio de parceria com o Senac.

São vagas para os cursos de organizador de evento, técnico em administração, técnico em computação gráfica, técnico em estética, técnico em informática, técnico em logística, técnico em massoterapia, técnico em paisagismo e técnico em segurança do trabalho.

“O foco do Futuro Certo é oferecer cursos nas mais variadas áreas e contribuir, assim, para a qualificação profissional dos moradores de Americana. E trabalhador mais capacitado significa mais opções no mercado de trabalho e, consequentemente, uma economia mais forte”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O Senac oferece uma quantidade de bolsas, com vagas limitadas. O interessado em concorrer a alguma dessas bolsas necessita preencher alguns requisitos, como não estar matriculado como pagante ou bolsista em cursos que aconteçam no mesmo período no Senac, não ter abandonado curso no Senac como bolsista nos últimos seis meses, não estar concorrendo e nem estar em lista de espera de bolsas no Senac e ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

Detalhes sobre os cursos podem ser conferidos nos seguintes links, que também servem para as inscrições:

Organizador de eventos (https://bit.ly/3pcTfAt)

Técnico em administração (https://bit.ly/44MzUW2)

Técnico em computação gráfica (https://bit.ly/3Q1M2yo)

Técnico em estética (https://bit.ly/43r3QWx)

Técnico em informática (https://bit.ly/3NVKOlp)

Técnico em logística (https://bit.ly/3K5ejjD)

Técnico em massoterapia (https://bit.ly/44uftNX)

Técnico em paisagismo (https://bit.ly/44sIAkH)

Técnico em segurança do trabalho (https://bit.ly/46WBQgK).

Mais informações podem ser obtidas no site https://www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo/senac-americana ou pelo telefone (19) 3621-1350 e WhatsApp: (11) 95834-7685.

