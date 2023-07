Prefeito Chico entrega escrituras da casa própria para famílias

O prefeito Chico Sardelli entregou as escrituras de imóveis para quatro famílias, em seu gabinete, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto. Só este ano, já foram entregues 140 documentos por meio do Programa Escritura de Graça.

Na ocasião, o prefeito Chico parabenizou os representantes das famílias que estiveram no Gabinete pela conquista das escrituras de suas casas próprias. “Estamos atendendo as famílias para que possam ter seus imóveis em definitivo, a partir desta importante documentação. O Programa Escritura de Graça proporciona a regularização dos imóveis de interesse social. É um compromisso desta Administração, junto com o vice Odir e com o secretário Cezaretto atendermos esta demanda e proporcionar investimentos para o desenvolvimento da área habitacional, que vem crescendo na cidade”, disse o prefeito de Americana.

LEIA TAMBÉM: Mais 49 ruas vão ter recape. R$ 25 milhões

O vice Odir destacou a importância da ação para as famílias. “É um significado muito grande para as famílias que receberam as escrituras de seus imóveis e para nós, o prefeito Chico, o secretário Cezaretto, vivenciarmos este momento. Vamos avançar ainda mais na área habitacional para que as famílias possam realizar o sonho da casa própria”, disse o vice-prefeito.

Cezaretto ressaltou a retomada do Programa Escritura de Graça, que estava paralisado desde 2013. “O prefeito Chico, o vice Odir e a Secretaria de Habitação estão empenhados em realizar os projetos habitacionais e dar todo o suporte para as famílias na entrega da documentação para a posse definitiva dos imóveis, que dá uma segurança às famílias, ou na conquista da casa própria, promovendo a dignidade. Os idosos também terão um atendimento especial com o andamento do Condomínio Vida Longa, que está sendo construído na região do bairro Jaguari com 28 unidades de casas. Um projeto muito importante para assegurar moradia aos idosos”, enfatizou o secretário de Habitação.

Aqui está nosso perfil no Instagram @novomomento