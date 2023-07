Mais 49 ruas vão ter recape. R$ 25 milhões

O prefeito Chico Sardelli assinou, nesta sexta-feira (14), a ordem de serviço para as obras de recapeamento asfáltico de 49 vias do município. Com recursos próprios, a Prefeitura de Americana investirá R$ 25.299.822,04.

Participaram da assinatura o vice-prefeito Odir Demarchi; o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves; o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo; os vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia, Thiago Martins, Pastor Miguel Pires e um representante da empresa responsável pelas obras.

O recape terá início já na segunda-feira (17), nas vias do bairro São Luiz.

“Estamos iniciando as obras do maior investimento em recapeamento com recursos próprios da história de Americana. Esse é mais um passo visando melhorias nas vias da nossa cidade. Precisamos investir ainda mais em infraestrutura, por isso, seguimos trabalhando na busca por recursos”, afirmou o prefeito.

Totalizando 232 mil metros quadrados, serão recapeadas ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou o esforço da Administração para o investimento no recapeamento. “Sabíamos da necessidade dessas obras, por isso, seguramos os gastos, e conseguimos esse recurso para investir em infraestrutura e mobilidade urbana”.

Vencedora do processo licitatório, as revitalizações das vias serão executadas pela empresa Converd Construção Civil Ltda.

“Essas ruas e avenidas fazem parte do nosso levantamento de prioridades em Americana. Esse cronograma tem sido primordial para atender as vias com mais problemas de desgastes asfáltico”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Confira as vias que serão recapeadas:

– Rua Luiz de Nardo, entre R. Paolo Dell Agnese e Rua Cândido Bertini

– Rua Humberto Casagrande, entre Rua Joaquim Rocha Júnior até Rua Eduardo Michel

– Rua Felício Seleghini, entre a Rua Joaquim Rocha Júnior até a Av. Oswaldo Bueno Quirino

– Rua João Santarosa, entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito (2 lados)

– Rua Antônio Altarujo

– Rua Antônio Luchesi, entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito

– Rua César Casati, entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito

– Rua Marco Campari, entre Rua São Vito e Rua Paolo Dell Agnese

– Rua Luiz Cia, entre Rua São Vito e Rua Paolo Dell Agnese

– Rua Antônio Meneghel, entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito (dois lados)

– Rua Antônio Nunes, entre Rua Manoel Jose do Nascimento até Rua José Valentin Casati

– Rua João Missio, entre Rua Benedito Otavio de Campos até Rua Dionisio Rodrigues da Silva

– Rua Luiz Possenti, entre Rua Benedito Otavio de Campos e Rua José Valentim Casatti

– Rua Onório Cardoso, entre Rua Antônio Nunes e Rua Italo Boschiero

– Avenida Campos de Jordão (dois lados), entre a Av. Cillos e Rua Rio Claro

– Rua Mirassol, entre Avenida Cillos e Rua Diadema

– Rua Lorena, entre Avenida Cillos e Rua Diadema

– Rua Santos, entre Avenida Cillos e Rua Rio Claro

– Rua Campinas, entre Avenida Cillos e Rua Rio Claro

– Rua das Açucenas, entre Avenida Campos até a Rua das Petúnias

– Rua Diadema, entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas

– Rua Guarujá, entre Avenida Campos do Jordão e Rua Pacaembu

– Rua Jundiaí, entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas

– Rua Itapetininga, entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas

– Avenida Lirio Corrêa, entre Rua São Sebastião e Avenida do Compositor

– Rua Diogo de Faria, entre Avenida Bandeirantes e Rua Carioba

– Rua Torres Homem, entre as Ruas Carlos Chagas e Rua Carioba

– Rua Maestro Silvio Bianchi, entre Rua Carioba e Avenida da Saudade

– Rua Roque Faraone, entre Rua Carioba e Rua dos Estudantes

– Rua Professor Miguel Couto, entre Rua Professor Francisco de Castro e – Rua Primeiro de Maio

– Rua dos Estudantes, entre Av. da Saudade e Rua 1ª de maio

– Rua Benjamim Batista, entre Rua Torres Homem e Rua Professor Francisco de Castro

– Rua Atlas, entre Rua dos Urais e a divisa

– Rua José Moreno – inteira

– Rua Cicero Jones, entre Rua 30 de Julho e Av. 9 de Julho

– Rua Herman Muller, entre Av. Campos Salles e Av. Brasil

– Rua 30 de Julho, entre Rua Gonçalves Dias até Rua Vieira Bueno

– Rua Vieira Bueno, entre R. Primo Picoli e R. Rui Barbosa

– Rua 12 de Novembro até Rua Gonçalves Dias

– Rua Alfredo Espínola de Melo, entre Rua Luís Urbano e Rua Benedito Chagas

– Rua Portugal, entre R. Albânia e Rua Maria B. Boldrini

– Rua Luis Urbano, entre Av. da Amizade a Rua José Pádua

– Rua João Martin Milena, entre a Rua Regina Ceotto Santarosa até Av. Serra Dourada

– Rua Serra das Palmeiras, entre Rua Serra da Mantiqueira até Rua Serra de Maracaju

– AV. Serra da Mantiqueira, entre a Rua Serra do Japi até Av. Serra do Mar

– Rua Serra do Japi, entre a Rua Serra do Acarai até Av. Serra da Mantiqueira

– Rua da Solidariedade, entre Rua Cyra de Oliveira Petrin até Rua Estevão Carlos Vicentini

– Rua da Dedicação, entre Rua da Aliança e Rua da Solidariedade

– Rua Emílio Colombo, entre a Av. João Luiz Maser até Rua da Solidariedade

