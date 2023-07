Enfim, Terramérica ganha ciclofaixas

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana iniciou, nesta sexta-feira (14), a implantação de ciclofaixas nas Avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Gioconda Cibin, na região do Jardim Terramérica.

“As ciclofaixas facilitam a locomoção de pedestres e ciclistas. Essas avenidas receberão as sinalizações de solo delimitando o local exclusivo para o tráfego de bicicletas”, explicou o secretário adjunto Marcelo Giongo.

Os 2,8 km de ciclofaixas serão implantados na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no trecho entre Avenida Gioconda Cibin e Rua Luiz Placido Massochetti, e na Avenida Gioconda Cibin, entre a Avenida De Cillo e a Rua Roberto Jensen.

Recentemente, as duas avenidas receberam investimentos em revitalização do asfalto, sinalização de solo e pinturas de guias e sarjetas. As antigas lâmpadas dos postes de iluminação pública foram substituídas por LED, proporcionando maior visibilidade.

Prefeitura reforça orientações sobre atendimento a pessoas em situação de rua

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana reforça as orientações sobre o atendimento à população vulnerável da cidade.

Por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Programa Municipal de Atenção à População em Situação de Rua, as ações contínuas integradas com as demais políticas públicas do município visam proporcionar uma atenção mais qualificada a esse público.

O Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) teve sua equipe e estrutura ampliadas recentemente. O trabalho é realizado de segunda-feira a domingo, das 8h às 20h, no atendimento e busca ativa de abordagem social da população em situação de rua, com o apoio inclusive ao recâmbio para a cidade de referência. A população pode acionar o serviço pelos telefones: (19) 9 9100-6811 (Whatsapp) ou (19) 3478-2406, e entre 20h e 8h, pelo telefone 153 da Gama.

O Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem, implantado em 2023, conta com 50 vagas continuadas e realiza o acolhimento do público para pernoite e como meio de transição para a saída das ruas. Funciona de segunda-feira a domingo, das 18h às 8h, com oferta de banho, roupa, alimentação, atividades e pernoite.

A Casa de Passagem ( Rua Carlos Gomes, 155, Centro) ampliou neste período de baixas temperaturas a capacidade de atendimento, com a oferta de mais 50 vagas a partir de convênio firmado com o Governo do Estado de SP.

Além disso, o município oferece o Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo, com 68 vagas continuadas, realizando o acolhimento de público que decide pela saída das ruas, ofertando moradia provisória, incluindo alimentação, roupas, higiene, atividades, cursos de qualificação, apoio para inserção no mercado de trabalho e apoio psicossocial para reinserção social. Em ambos serviços de acolhimento, os animais de estimação da população em situação de rua também são acolhidos, de acordo com as regras de cada um.

“Quem encontrar alguma pessoa em situação de rua, pode acionar o SEAS ou encaminhar para que ela busque o serviço na Rodoviária ou na Casa de Passagem. Americana é uma cidade solidária e preocupada com a população em situação de rua. Não medimos esforços para melhorar cada vez mais esse atendimento, agindo em todas as frentes, de todas as maneiras possíveis. É uma das prioridades da Administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A Secretaria de Assistência Social trabalha ainda em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, por meio da Campanha do Agasalho, redistribuindo as doações para os serviços e organizações parceiras que atendem essa população.

